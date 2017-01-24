П.Порошенко в Финляндии подарили копию фотографии, где изображены гетман Скоропадский и маршал Маннергейм
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко вместе с супругой посетил музей выдающегося финского политического и военного деятеля маршала Карла Густава Маннергейма, где ему на память подарили копию фотографии, на который изображены последний Гетман Украины Павел Скоропадский и Маршал Маннергейм в молодости. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Главы государства.
Как сообщили в пресс-службе, в музее собрана большая коллекция экспонатов, рассказывающих о работе маршала Маннергейма как на военном направлении, так и в сфере политики и благотворительности. В экспозиции представлены материалы, посвященные службе Карла Маннергейма в армии Российской империи, его деятельности на посту главнокомандующего вооруженными силами Финляндии, Президента страны.
"Финляндский лидер в свое время дважды посещал Одессу в 1918 и 1919 годах. В музее также хранится символический ключ от Хотинской крепости, который был подарен маршалу. Глава Украинского государства оставил запись в Книге почетных гостей. В память о посещении Музея Президенту Украины подарили копию фотографии, на который изображены последний Гетман Украины Павел Скоропадский и Маршал Маннергейм в молодости. Работники музея также передали Петру Порошенко копию письма Карлу Маннергейму от Павла Скоропадского", - говорится в сообщении.
"Финляндия должна посмотреть на независимую Украину как на союзника. Она должна поддержать независимость Украины, потому что это будет хорошо для Финляндии", - написал украинский гетман своему финляндскому коллеге.
Напомним, 24 января Петр Порошенко начал официальный визит в Финляндскую Республику.
В рамках этого визита Президент Украины Петр Порошенко пригласил президента Финляндии Саули Ниинистьо в Украину с официальным визитом.
Также, Украина и Финляндия подписали меморандум о взаимопонимании в сфере энергоэффективности, возобновляемой энергетики и альтернативных видов топлива.
Добавим, что Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина рассчитывает на принципиальную позицию Финляндии по проекту "Северный поток-2".
Ранее, Президент Украины Петр Порошенко обратился к президенту Финляндии Саули Ниинистьо с просьбой усилить давление на Россию в вопросах освобождения украинских заложников из оккупированных территорий и из РФ.
Как сообщал УНН, президент Финляндской Республики Саули Ниинистьо по итогам переговоров с Президентом Украины Петром Порошенко заявил, что минские соглашения необходимы и Финляндия сделает все возможное, что касается этих договоренностей.