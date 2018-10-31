Центр Киева перекроют почти на день из-за приезда Меркель
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. В четверг, 1 ноября, возможные временные ограничения движения транспорта рядом улиц столицы. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Управление государственной охраны Украины, передает УНН.
“В четверг, 1 ноября, возможные временные ограничения дорожного движения в столице в связи с визитом Федерального канцлера Федеративной Республики Германия Ангелы Меркель”, — говорится в сообщении.
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Ориентировочно с 11:00 до 20:00 возможны ограничения движения по автодорогам:
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- просп. Николая Бажана;
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- Набережное шоссе;
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- Парковая дорога;
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- Владимирский спуск;
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- Европейская площадь;
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- ул. Михаила Грушевского;
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- ул. Шелковичная;
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- ул. Институтская;
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- ул. Крещатик;
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- ул. Михайловская;
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- ул. Владимирская;
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- ул. Большая Житомирская.
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Отметим, что Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель посетит Украину в четвертый раз. Третий визит Меркель в Украину состоялся 5 февраля 2015 года накануне подписания Минских договоренностей по урегулированию ситуации на востоке. Второй раз канцлер посетила Киев 23 августа 2014 года. До этого она посещала Киев 21 июля 2008 года, когда президентом страны был Виктор Ющенко.
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко посетит Париж 11 ноября для участия в мероприятиях, посвященных празднованию 100-й годовщины окончания 1-й мировой войны.
Первая мировая война — мировая война, глобальный вооруженный конфликт, который развернулся прежде всего в Европе с 28 июля 1914 до 11 ноября 1918 года, в котором участвовало 38 государств с населением 1,5 млрд жителей. Во время нее погибло более 10 миллионов солдат и гражданских жителей, произошел распад четырех империй — Российской, Османской, Австро-Венгерской и Германской.
Павел Скоропадский (1873-1945) — государственный, политический и общественный деятель, военачальник, последний гетман Украины с 29 апреля по 14 декабря 1918 года, который управлял государством под протекторатом Германской империи до 9 ноября 1918 года, после революции — Веймарской республики.