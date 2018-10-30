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В ООН розповіли про плани РФ щодо розміщення ядерного озброєння в Криму

В ООН розповіли про плани РФ щодо розміщення ядерного озброєння в Криму

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Росія більш ніж вдвоє збільшила чисельність своїх військових на території тимчасово окупованого Криму, а також продовжує підготовку військових інфраструктур для розміщення ядерного озброєння на півострові. Про це на засіданні Ради Безпеки ООН, присвяченому ситуації на окупованих територіях України, заявив Постійний представник України при Організації Об’єднаних Націй Володимир Єльченко, передає кореспондент УНН.

“В окупованому Криму повним ходом йде активна мілітарізація. Росія більш ніж вдвоє збільшила чисельність своїх військових на півострові і продовжує підготовку військових інфраструктур для розміщення ядерного озброєння, включаючи відновлення сховищ ядерних боєзарядів радянської епохи”, — повідомив постпред України при ООН.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Росія використовує Азовське море як канал постачання на Донбас озброєння з окупованого Криму — Єльченко

Він додав, що ситуація з правами людини на півострові також залишається тривожною.

Як повідомляв УНН, Україна на поточній, 73-й сесії Генеральної Асамблеї ООН наполягатиме на прийнятті двох резолюцій. Перша — про порушення прав людини в окупованому Криму, друга — про мілітаризацію окупованого Криму і Азовського моря.

Як зазначають російські ЗМІ, позачергове засідання щодо України відбувається саме напередодні запланованих бойовиками на 11 листопада “виборів” на Донбасі.

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