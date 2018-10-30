В ООН розповіли про плани РФ щодо розміщення ядерного озброєння в Криму

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Росія більш ніж вдвоє збільшила чисельність своїх військових на території тимчасово окупованого Криму, а також продовжує підготовку військових інфраструктур для розміщення ядерного озброєння на півострові. Про це на засіданні Ради Безпеки ООН, присвяченому ситуації на окупованих територіях України, заявив Постійний представник України при Організації Об’єднаних Націй Володимир Єльченко, передає кореспондент УНН.