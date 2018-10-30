Росія використовує Азовське море як канал постачання на Донбас озброєння з окупованого Криму – Єльченко

“Якщо хтось вважає, що єдина напруженість України і Росії знаходиться в Донбасі, вони серйозно помиляються. Давайте розглянемо Азовське море”, — зазначив він.

За словами Єльченка, за останні 6 місяців, РФ зупинила більш 200 суден, що прямували в українські порти Маріуполь і Бердянськ. Це викликало значні економічні і торгівельні проблеми, що призвело до комерційних втрат для портів, де зайнято близько 1 тис. людей. Крім того, нагадав дипломат, Керченський міст, який був збудований незаконно, став серйозною перепоною для міжнародного мореплавства.

“Росія також використовує Азовське море як додатковий канал для постачання своїм військам на Донбасі озброєння з окупованої території Криму. За нашою інформацією, Росія не відмовилась від ідеї створити сухопутний коридор до Криму. Крім того, загроза нападу з моря на Азовському напрямку у випадку масштабної військової конфронтації залишається елементом дестабілізації ситуації у Донецькій області”, — підкреслив він.

Як повідомляв УНН, Україна на поточній, 73-й сесії Генеральної Асамблеї ООН наполягатиме на прийнятті двох резолюцій. Перша — про порушення прав людини в окупованому Криму, друга — про мілітаризацію окупованого Криму і Азовського моря.

Як зазначають російські ЗМІ, позачергове засідання щодо України відбувається саме напередодні запланованих бойовиками на 11 листопада “виборів” на Донбасі.