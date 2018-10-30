В ООН рассказали о планах РФ по размещению ядерного вооружения в Крыму

“В оккупированном Крыму полным ходом идет активная милитаризация. Россия более чем вдвое увеличила численность своих военных на полуострове и продолжает подготовку военных инфраструктур для размещения ядерного вооружения, включая восстановление хранилищ ядерных боезарядов советской эпохи”, — сообщил постпред Украины при ООН.

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Он добавил, что ситуация с правами человека на полуострове также остается тревожной.

Как сообщал УНН, Украина на текущей, 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН будет настаивать на принятии двух резолюций. Первая — о нарушении прав человека в оккупированном Крыму, вторая — о милитаризации оккупированного Крыма и Азовского моря.

Как отмечают российские СМИ, внеочередное заседание по Украине происходит именно накануне запланированных боевиками на 11 ноября “выборов” на Донбассе.