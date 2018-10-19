Росія робить недостатньо для імплементації мінських угод - Держдеп

“Ми — разом з вами у цьому конфлікті, і ми сподіваємось, що цей конфлікт, який забирає так багато людських життів і приносить так багато страждань, закінчиться. Я також ознайомлена з мінськими домовленостями, і я знаю, що Росія не робить так багато кроків для того, щоб втілити мінські домовленості в життя, але маємо усі сподівання, що цей конфлікт буде завершено”, — сказала вона.

Як повідомляв УНН, спеціальний представник США з питань України Курт Волкер напередодні заявив, що Сполученим Штатам не вдалося змусити російське керівництво змінити своє ставлення щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.