Волкер визнав, що CША не змогли змінити позицію Путіна щодо Донбасу
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Сполученим Штатам не вдалося змусити російське керівництво змінити своє ставлення щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. Про це сказав спеціальний представник США з питань України Курт Волкер в аналітичному центрі Atlantic Council у Вашингтоні, передає УНН із посиланням на "Радіо Свобода".
“Нам не вдалося змінити уявлення Путіна про продовження конфлікту. Вони продовжують цей конфлікт, і я думаю, що наші шанси тут навіть менші, ніж були рік тому. Я думаю, що Росія хоче перечекати вибори і сподівається на кращу підтримку”, — розповів Волкер.
Водночас він висловив переконання, що Москва не зможе знову перетворити Україну на частину свого цивілізаційного простору.
Раніше у РФ заявили, що Волкер працює "на руйнування мінських угод".