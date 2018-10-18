Волкер визнав, що CША не змогли змінити позицію Путіна щодо Донбасу

КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Сполученим Штатам не вдалося змусити російське керівництво змінити своє ставлення щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. Про це сказав спеціальний представник США з питань України Курт Волкер в аналітичному центрі Atlantic Council у Вашингтоні, передає УНН із посиланням на "Радіо Свобода".