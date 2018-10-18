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Волкер признал, что CША не смогли изменить позицию Путина относительно Донбасса

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КИЕВ. 18 октября. УНН. Соединенным Штатам не удалось заставить российское руководство изменить свое отношение к урегулированию конфликта на Донбассе. Об этом сказал специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер в аналитическом центре Atlantic Council в Вашингтоне, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

"Нам не удалось изменить представление Путина о продлении конфликта. Они продолжают этот конфликт, и я думаю, что наши шансы здесь даже меньше, чем были год назад. Я думаю, что Россия хочет переждать выборы и надеется на лучшую поддержку", - рассказал Волкер.

В то же время он убежден, что Москва не сможет снова превратить Украину в часть своего цивилизационного пространства.

Ранее в РФ заявили, что Волкер работает "на разрушение минских соглашений".

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