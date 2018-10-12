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У РФ заявили, що Волкер працює "на руйнування мінських угод"

У РФ заявили, що Волкер працює "на руйнування мінських угод"

Київ • УНН

 • 11188 перегляди

КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Виступаючи на словах за Мінські угоди, спецпредставник США з питань України Курт Волкер на ділі працює на їх руйнування. Таку заяву зробили в МЗС РФ у зв'язку з висловлюваннями спецпредставника США по Україні, передає УНН.

"У Москві з подивом сприйняли заяви спецпредставника США по Україні Волкера, який відкинув ініціативу Росії про створення місії ООН для захисту спостерігачів ОБСЄ на лінії зіткнення на Донбасі під тим приводом, що це "збереже існування так званих народних республік, яким немає місця в українському законодавстві або мінських угодах", йдеться в заяві.

У МЗС РФ також "нагадали", "що під Мінськом домовленостями стоять підписи представників ДНР і ЛНР, які є їх сторонами нарівні з Києвом. Виникає резонне питання, чи читав взагалі Волкер основоположні документи українського врегулювання, яким начебто займається. Або для США такими ж "нелегалами" є спостерігачі ОБСЄ, що знаходяться в Україні п'ятий рік, оскільки про них теж нічого не говориться в законодавстві цієї країни?"

"Виступаючи на словах за Мінські угоди, Волкер на ділі працює на їх руйнування. Саме на це націлена концепція повної окупації території ДНР і ЛНР, яку він просуває, так званими "миротворцями" ООН, встановлення там міжнародної військово-цивільної адміністрації з подальшою примусовою передачею Донбасу під контроль київської влади без надання регіону особливого статусу і забезпечення безпеки його населення, як було домовлено в Мінську", - йдеться в заяві.

Не меншу активність, на думку МЗС РФ, Волкер проявляє в закликах до посилення санкційного тиску на Росію, що абсолютно виходить за рамки його мандату.

"Мабуть, намагається замінити на цьому терені американського сенатора Дж.Маккейна, близьким сподвижником якого був. Постійно демонструючи агресивний антиросійський настрій ..., ратуючи за розширення поставок Києву озброєнь вражаючої дії, спецпредставник США явно не допомагає врегулюванню конфлікту...", - зазначено в заяві.

Нагадаємо, Спецпредставник США з питань України Курт Волкер в Брюсселі прокоментував зустріч помічника президента РФ Владислава Суркова з ватажком "ДНР" Денисом Пушиліним, вказавши, що обговорення питання зарплат є показником російського контролю.

‘When will you visit Russia-controllled Donbas?’

My answer in the video below with English audio and Russian subtitles. https://t.co/yc8q5Cc5Sv

— Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 12 жовтня 2018 р.

#ВопросВолкеру: Спецпредставитель США на переговорах по Украине Курт Волкер отвечает на вопрос @Angon555Doctor pic.twitter.com/whZtoN1uZ2

— США по-русски (@USApoRusski) 12 жовтня 2018 р.

#ВопросВолкеру: Спецпредставитель США на переговорах по Украине Курт Волкер отвечает на вопрос @alxeybo pic.twitter.com/X2V7rJKPP3

— США по-русски (@USApoRusski) 12 жовтня 2018 р.

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