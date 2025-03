В РФ заявили, что Волкер работает "на разрушение минских соглашений"

"В Москве с недоумением восприняли заявления спецпредставителя США по Украине Волкера, отвергнувшего инициативу России о создании миссии ООН для защиты наблюдателей ОБСЕ на линии соприкосновения в Донбассе под тем предлогом, что это “сохранит существование так называемых народных республик, которым нет места в украинском законодательстве или Минских соглашениях”, говорится в заявлении.

В МИД РФ также "напомнили", "что под Минскими договоренностями стоят подписи представителей ДНР и ЛНР, которые являются их сторонами наравне с Киевом. Возникает резонный вопрос, читал ли вообще Волкер основополагающие документы украинского урегулирования, которым вроде бы занимается. Или для США такими же “нелегалами” являются наблюдатели ОБСЕ, находящиеся в Украине пятый год, поскольку про них тоже ничего не говорится в законодательстве этой страны?"

"Выступая на словах за Минские соглашения, Волкер на деле работает на их разрушение. Именно на это нацелена продвигаемая им концепция полной оккупации территории ДНР и ЛНР так называемыми “миротворцами” ООН, установления там международной военно-гражданской администрации с последующей принудительной передачей Донбасса под контроль киевских властей без предоставления региону особого статуса и обеспечения безопасности его населения, как было договорено в Минске", - говорится в заявлении.

Не меньшую активность, по мнению МИД РФ, Волкер проявляет в призывах к усилению санкционного давления на Россию, что совершенно выходит за рамки его мандата.

"Видимо, старается заменить на этом поприще американского сенатора Дж.Маккейна, близким сподвижником которого являлся. Постоянно демонстрируя агрессивный антироссийский настрой ..., ратуя за расширение поставок Киеву вооружений поражающего действия, спецпредставитель США явно не помогает урегулированию конфликта...", - отмечено в заявлении.

Напомним, Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер в Брюсселе прокомментировал встречу помощника президента РФ Владислава Суркова с главарем "ДНР" Денисом Пушилиним, указав, что обсуждение вопроса зарплат является показателем российского контроля.

