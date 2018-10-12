В РФ заявили, что Волкер работает "на разрушение минских соглашений"

ukru
Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 62251 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 116608 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 124595 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 164297 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 151551 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 139856 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130105 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 177920 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118274 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141784 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Запорожье почти 2 тысячи абонентов остались без газа из-за атаки рф

В Запорожье почти 2 тысячи абонентов остались без газа из-за атаки рф

9 марта, 08:40 • 40603 просмотра
Трасса Покровск-Костянтиновка: армейцы рф не имеют четкого огневого контроля над дорогой

Трасса Покровск-Костянтиновка: армейцы рф не имеют четкого огневого контроля над дорогой

9 марта, 08:49 • 31184 просмотра
В работе Visa и Mastercard зафиксирован сбой: украинцы жалуются на невозможность расплатиться в магазинах

В работе Visa и Mastercard зафиксирован сбой: украинцы жалуются на невозможность расплатиться в магазинах

9 марта, 10:01 • 27282 просмотра
Трамп "охолодил" до Великой Британии после визита Зеленского к Чарльзу III

Трамп "охолодил" до Великой Британии после визита Зеленского к Чарльзу III

12:17 • 47337 просмотра
"Этого будет недостаточно": Трамп не восстановит помощь Украине после подписания соглашения о полезных ископаемых - СМИ

"Этого будет недостаточно": Трамп не восстановит помощь Украине после подписания соглашения о полезных ископаемых - СМИ

12:46 • 25381 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 142667 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 177922 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 186234 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 196849 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 254041 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 164301 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 106480 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 110792 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 112754 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 112080 просмотра
Актуальное
В РФ заявили, что Волкер работает "на разрушение минских соглашений"

В РФ заявили, что Волкер работает "на разрушение минских соглашений"

Киев  •  УНН

 • 11185 просмотра

КИЕВ. 12 октября. УНН. Выступая на словах за Минские соглашения, спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер на деле работает на их разрушение. Такое заявление сделали в МИД РФ в связи с высказываниями спецпредставителя США по Украине, передает УНН.

"В Москве с недоумением восприняли заявления спецпредставителя США по Украине Волкера, отвергнувшего инициативу России о создании миссии ООН для защиты наблюдателей ОБСЕ на линии соприкосновения в Донбассе под тем предлогом, что это “сохранит существование так называемых народных республик, которым нет места в украинском законодательстве или Минских соглашениях”, говорится в заявлении.

В МИД РФ также "напомнили", "что под Минскими договоренностями стоят подписи представителей ДНР и ЛНР, которые являются их сторонами наравне с Киевом. Возникает резонный вопрос, читал ли вообще Волкер основополагающие документы украинского урегулирования, которым вроде бы занимается. Или для США такими же “нелегалами” являются наблюдатели ОБСЕ, находящиеся в Украине пятый год, поскольку про них тоже ничего не говорится в законодательстве этой страны?"

"Выступая на словах за Минские соглашения, Волкер на деле работает на их разрушение. Именно на это нацелена продвигаемая им концепция полной оккупации территории ДНР и ЛНР так называемыми “миротворцами” ООН, установления там международной военно-гражданской администрации с последующей принудительной передачей Донбасса под контроль киевских властей без предоставления региону особого статуса и обеспечения безопасности его населения, как было договорено в Минске", - говорится в заявлении.

Не меньшую активность, по мнению МИД РФ, Волкер проявляет в призывах к усилению санкционного давления на Россию, что совершенно выходит за рамки его мандата.

"Видимо, старается заменить на этом поприще американского сенатора Дж.Маккейна, близким сподвижником которого являлся. Постоянно демонстрируя агрессивный антироссийский настрой ..., ратуя за расширение поставок Киеву вооружений поражающего действия, спецпредставитель США явно не помогает урегулированию конфликта...", - отмечено в заявлении.

Напомним, Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер в Брюсселе прокомментировал встречу помощника президента РФ Владислава Суркова с главарем "ДНР" Денисом Пушилиним, указав, что обсуждение вопроса зарплат является показателем российского контроля.

‘When will you visit Russia-controllled Donbas?’

My answer in the video below with English audio and Russian subtitles. https://t.co/yc8q5Cc5Sv

— Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 12 жовтня 2018 р.

#ВопросВолкеру: Спецпредставитель США на переговорах по Украине Курт Волкер отвечает на вопрос @Angon555Doctor pic.twitter.com/whZtoN1uZ2

— США по-русски (@USApoRusski) 12 жовтня 2018 р.

#ВопросВолкеру: Спецпредставитель США на переговорах по Украине Курт Волкер отвечает на вопрос @alxeybo pic.twitter.com/X2V7rJKPP3

— США по-русски (@USApoRusski) 12 жовтня 2018 р.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы