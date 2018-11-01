Порошенко назвав ключову тему переговорів з Меркель

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Тема припинення російської агресії на Донбасі та Криму була основною на перемовинах з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Про це сьогодні заявив Президент України Петро Порошенко на спільній прес-конференції з канцлером у Києві, передає кореспондент УНН.