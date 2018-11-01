Порошенко назвав ключову тему переговорів з Меркель

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КИЇВ. 1 листопада. УНН. Тема припинення російської агресії на Донбасі та Криму була основною на перемовинах з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Про це сьогодні заявив Президент України Петро Порошенко на спільній прес-конференції з канцлером у Києві, передає кореспондент УНН.

"Тема припинення російської агресії була однією з провідних під час наших переговорів. Ми обговорили ситуацію на Донбасі, Криму, в тому числі, і у сфері прав людини", - наголосив Президент.

Порошенко зазначив, що навів Меркель нові незаперечні докази російських злочинних дій проти України.

"Передав відповідні документи", - сказав він.

Окрім того, він вчергове наголосив, що Україна готова виконувати свої зобов’язання за мінськими угодами. 

"Я підтвердив відданість України мінським домовленостям і готовність України виконувати ті зобов’язання, де треба забезпечити безпековий компонент мінських домовленостей для того, щоб переходити до політичного компонента", - наголосив Президент.

Зазначимо, що федеральний канцлер ФРН Ангела Меркель відвідує Україну вчетверте. Третій візит Меркель до України відбувся 5 лютого 2015 року напередодні підписання мінських домовленостей щодо врегулювання ситуації на сході країни. Вдруге канцлер відвідала Київ 23 серпня 2014 року. До цього вона відвідувала Київ 21 липня 2008 року, коли президентом країни був Віктор Ющенко.

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