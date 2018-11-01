Порошенко назвал ключевую тему переговоров с Меркель
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Тема прекращения российской агрессии на Донбассе и Крыма была основной на переговорах с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом сегодня заявил Президент Украины Петр Порошенко на совместной пресс-конференции с канцлером в Киеве, передает корреспондент УНН.
"Тема прекращения российской агрессии была одной из ведущих во время наших переговоров. Мы обсудили ситуацию на Донбассе, в Крыму, в том числе, и в сфере прав человека", - подчеркнул Президент.
Порошенко отметил, что привел Меркель новые неопровержимые доказательства российских преступных действий против Украины.
"Передал соответствующие документы", - сказал он.
Кроме того, он в очередной раз подчеркнул, что Украина готова выполнять свои обязательства по минским соглашениям.
"Я подтвердил приверженность Украины минским договоренностям и готовность Украины выполнять те обязательства, где нужно обеспечить компонент безопасности минских договоренностей для того, чтобы переходить к политическому компоненту", - подчеркнул Президент.
Отметим, что федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель посещает Украину в четвертый раз. Третий визит Меркель в Украину состоялся 5 февраля 2015 года накануне подписания минских договоренностей по урегулированию ситуации на востоке страны. Второй раз канцлер посетила Киев 23 августа 2014 года. До этого она посещала Киев 21 июля 2008 года, когда президентом страны был Виктор Ющенко.