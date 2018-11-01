Німеччина виділить 85 млн євро для профосвіти українців

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Німеччина виділить Україні 85 млн євро для покращення умов працевлаштування української молоді завдяки професійній освіті та покращення їхніх житлових умов. Про це сьогодні заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель під час спільного брифінгу з Президентом України Петром Порошенком у Києві, передає УНН.