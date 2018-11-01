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Німеччина виділить 85 млн євро для профосвіти українців

Німеччина виділить 85 млн євро для профосвіти українців

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 листопада. УНН. Німеччина виділить Україні 85 млн євро для покращення умов працевлаштування української молоді завдяки професійній освіті та покращення їхніх житлових умов. Про це сьогодні заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель під час спільного брифінгу з Президентом України Петром Порошенком у Києві, передає УНН.

"Я сьогодні можу говорити про нашу готовність виділення додаткових коштів на суму майже 85 млн євро, що майже 3 млрд грн, для покращення перспектив працевлаштування молодих українців шляхом професійної освіти, а також покращення житлової ситуації", - розповіла Меркель.

Німецький канцлер також розповіла, що у галузі науки буде нарощено виділення обсягу коштів. "Ми будемо створювати центри передового досвіду на суму 2 млн євро. Дуже важливо, щоб науковці мали шанс залишатися в Україні, а не виїжджати за кордон", - зазначила вона.

Меркель нагадала, що з 2014 року Німеччина виділила Україні 490 млн євро, зокрема, для внутрішньо переміщених осіб.

Нагадаємо, Німеччина направить до України спецпредставника.

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