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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 117686 просмотра

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7 марта, 19:45 • 156319 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 148696 просмотра

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Германия выделит 85 млн евро для профобразования украинцев

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 ноября. УНН. Германия выделит Украине 85 млн евро для улучшения условий трудоустройства украинской молодежи благодаря профессиональному образованию и улучшению их жилищных условий. Об этом сегодня заявила канцлер Германии Ангела Меркель во время совместного брифинга с Президентом Украины Петром Порошенко в Киеве, передает УНН.

"Я сегодня могу говорить о нашей готовности выделения дополнительных средств на сумму почти 85 млн евро, что почти 3 млрд грн, для улучшения перспектив трудоустройства молодых украинцев путем профессионального образования, а также улучшения жилищной ситуации", - рассказала Меркель.

Немецкий канцлер также рассказала, что в области науки будет увеличено выделение объема средств. "Мы будем создавать центры передового опыта на сумму 2 млн евро. Очень важно, чтобы ученые имели шанс оставаться в Украине, а не выезжать за границу", - отметила она.

Меркель напомнила, что с 2014 года Германия выделила Украине 490 млн евро, в частности, для внутренне перемещенных лиц.

Напомним, Германия направит в Украину спецпредставителя.

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