Германия выделит 85 млн евро для профобразования украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Германия выделит Украине 85 млн евро для улучшения условий трудоустройства украинской молодежи благодаря профессиональному образованию и улучшению их жилищных условий. Об этом сегодня заявила канцлер Германии Ангела Меркель во время совместного брифинга с Президентом Украины Петром Порошенко в Киеве, передает УНН.
"Я сегодня могу говорить о нашей готовности выделения дополнительных средств на сумму почти 85 млн евро, что почти 3 млрд грн, для улучшения перспектив трудоустройства молодых украинцев путем профессионального образования, а также улучшения жилищной ситуации", - рассказала Меркель.
Немецкий канцлер также рассказала, что в области науки будет увеличено выделение объема средств. "Мы будем создавать центры передового опыта на сумму 2 млн евро. Очень важно, чтобы ученые имели шанс оставаться в Украине, а не выезжать за границу", - отметила она.
Меркель напомнила, что с 2014 года Германия выделила Украине 490 млн евро, в частности, для внутренне перемещенных лиц.
Напомним, Германия направит в Украину спецпредставителя.