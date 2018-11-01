Німеччина направить до України спецпредставника
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Урядом Федеративної Республіки Німеччина прийняте рішення про направлення до України спецпредставника з питань реформ в галузі урядування і децентралізації. Про це сьогодні заявив Президент України Петро Порошенко на спільній прес-конференції з канцлером Німеччини Ангелою Меркель у Києві, передає УНН.
“Я висловив щиру вдячність за велику практичну допомогу з боку уряду ФРН на шляху реформ, які ми спільно, невпинно здійснюємо в Україні”, — сказав Порошенко.
За його словами, минулого тижня відбувся візит державних секретарів уряду Федеративної республіки Німеччини в Україну, який був також використаний для поглиблення взаємодії між країнами.
“На моє звернення, урядом ФРН прийняте рішення про направлення до нашої держави спецпредставника з питань реформ в галузі урядування і децентралізації”, — повідомив Президент.
Як повідомляв УНН, у Європарламенті пропонують призначити спецпредставника щодо Криму, Донбасу і Азовського моря.