Німеччина направить до України спецпредставника

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Урядом Федеративної Республіки Німеччина прийняте рішення про направлення до України спецпредставника з питань реформ в галузі урядування і децентралізації. Про це сьогодні заявив Президент України Петро Порошенко на спільній прес-конференції з канцлером Німеччини Ангелою Меркель у Києві, передає УНН.