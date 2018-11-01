Германия направит в Украину спецпредставителя
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Правительством Федеративной Республики Германия принято решение о направлении в Украину спецпредставителя по вопросам реформ в области управления и децентрализации. Об этом сегодня заявил Президент Украины Петр Порошенко на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель в Киеве, передает УНН.
“Я выразил искреннюю благодарность за большую практическую помощь со стороны правительства ФРГ на пути реформ, которые мы вместе, постоянно осуществляем в Украине”, — сказал Порошенко.
По его словам, на прошлой неделе состоялся визит государственных секретарей правительства Федеративной республики Германии в Украине, который был также использован для углубления взаимодействия между странами.
“На мое обращение правительством ФРГ принято решение о направлении в нашу страну спецпредставителя по вопросам реформ в области управления и децентрализации”, — сообщил Президент.
Как сообщал УНН, в Европарламенте предлагают назначить спецпредставителя по Крыму, Донбассу и Азовскому морю.