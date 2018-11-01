Меркель приїхала до Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Канцлер Німеччини Ангела Меркель прибула до України, де вона планує зустрітися з Президентом України та главою українського уряду, передає УНН.
Кортеж з німецьким канцлером прибув до Маріїнського палацу у Києві, де її зустрів Президент України Петро Порошенко.
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Планується зустріч лідерів України та Німеччини, після якої відбудеться брифінг для ЗМІ. Порошенко і Меркель мають обговорити виконання мінських угод із врегулювання на сході України, так звані “вибори” на окупованому Донбасі та двосторонні відносини.
Після зустрічі з Президентом буде зустріч і з Прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом.
Як повідомляв УНН, через приїзд Меркель майже на день перекриють центр столиці.