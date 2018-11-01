Через приїзд Меркель майже на день перекриють центр столиці
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. У четвер, 1 листопада, можливі тимчасові обмеження руху транспорту низкою вулиць у центрі столиці через візит федерального канцлера Німеччини Ангели Меркель. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу КМДА.
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"У четвер, 1 листопада, можливі тимчасові обмеження дорожнього руху у столиці у зв’язку із візитом федерального канцлера Федеративної Республіки Німеччина Ангели Меркель", - йдеться у повідомленні.
Орієнтовно із 11:00 до 20:00 можливі обмеження руху автошляхами:
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- просп. Миколи Бажана;
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- Набережне шосе;
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- Паркова дорога;
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- Володимирський узвіз;
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- Європейська площа;
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- вул. Михайла Грушевського;
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- вул. Шовковична;
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- вул. Інститутська;
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- вул. Хрещатик;
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- вул. Михайлівська;
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- вул. Володимирська;
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- вул. Велика Житомирська.
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Зазначимо, що федеральний канцлер ФРН Ангела Меркель відвідає Україну вчетверте. Третій візит Меркель до України відбувся 5 лютого 2015 року напередодні підписання мінських домовленостей щодо врегулювання ситуації на сході країни. Вдруге канцлер відвідала Київ 23 серпня 2014 року. До цього вона відвідувала Київ 21 липня 2008 року, коли президентом країни був Віктор Ющенко.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко відвідає Париж 11 листопада для участі у заходах, присвячених святкуванню 100-ї річниці закінчення 1-ї світової війни.