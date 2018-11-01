Из-за приезда Меркель почти на день перекроют центр столицы

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"В четверг, 1 ноября, возможны временные ограничения дорожного движения в столице в связи с визитом федерального канцлера Федеративной Республики Германия Ангелы Меркель", - говорится в сообщении.

Ориентировочно с 11:00 до 20:00 возможны ограничения движения по автодорогам:



просп. Николая Бажана;



Набережное шоссе;



Парковая дорога;



Владимирский спуск;



Европейская площадь;



ул. Михаила Грушевского;



ул. Шелковичная;



ул. Институтская;



ул. Крещатик;



ул. Михайловская;



ул. Владимирская;



ул. Большая Житомирская.



Отметим, что федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель посетит Украину в четвертый раз. Третий визит Меркель в Украину состоялся 5 февраля 2015 года накануне подписания минских договоренностей по урегулированию ситуации на востоке страны. Второй раз канцлер посетила Киев 23 августа 2014 года. До этого она посещала Киев 21 июля 2008 года, когда президентом страны был Виктор Ющенко.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко посетит Париж 11 ноября для участия в мероприятиях, посвященных празднованию 100-й годовщины окончания 1-й мировой войны.