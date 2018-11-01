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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
09:44 • 28405 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 110947 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 119000 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 157958 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 149349 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 138878 просмотра

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 129490 просмотра

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7 марта, 08:52 • 175325 просмотра

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7 марта, 06:35 • 118186 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Из-за приезда Меркель почти на день перекроют центр столицы

Из-за приезда Меркель почти на день перекроют центр столицы

Киев  •  УНН

 • 11045 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. В четверг, 1 ноября, возможны временные ограничения движения транспорта рядом улиц в центре столицы из-за визита федерального канцлера Германии Ангелы Меркель. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу КГГА.

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"В четверг, 1 ноября, возможны временные ограничения дорожного движения в столице в связи с визитом федерального канцлера Федеративной Республики Германия Ангелы Меркель", - говорится в сообщении.

Ориентировочно с 11:00 до 20:00 возможны ограничения движения по автодорогам:

  • просп. Николая Бажана;
  • Набережное шоссе;
  • Парковая дорога;
  • Владимирский спуск;
  • Европейская площадь;
  • ул. Михаила Грушевского;
  • ул. Шелковичная;
  • ул. Институтская;
  • ул. Крещатик;
  • ул. Михайловская;
  • ул. Владимирская;
  • ул. Большая Житомирская.

Отметим, что федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель посетит Украину в четвертый раз. Третий визит Меркель в Украину состоялся 5 февраля 2015 года накануне подписания минских договоренностей по урегулированию ситуации на востоке страны. Второй раз канцлер посетила Киев 23 августа 2014 года. До этого она посещала Киев 21 июля 2008 года, когда президентом страны был Виктор Ющенко.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко посетит Париж 11 ноября для участия в мероприятиях, посвященных празднованию 100-й годовщины окончания 1-й мировой войны.

Украинские Национальные Новости

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