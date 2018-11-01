Меркель приехала в Киев
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Канцлер Германии Ангела Меркель прибыла в Украину, где она планирует встретиться с Президентом Украины и главой украинского правительства, передает УНН.
Кортеж с немецким канцлером прибыл в Мариинский дворец в Киеве, где ее встретил Президент Украины Петр Порошенко.
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Планируется встреча лидеров Украины и Германии, после которой состоится брифинг для СМИ. Порошенко и Меркель должны обсудить выполнение минских соглашений по урегулированию на востоке Украины, так называемые "выборы" на оккупированном Донбассе и двусторонние отношения.
После встречи с Президентом будет встреча и с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.
Как сообщал УНН, из-за приезда Меркель почти на день перекроют центр столицы.