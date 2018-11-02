Reuters: министр энергетики США посетит Украину и Польшу на следующей неделе
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Министр энергетики США Рик Перри посетит Украину и Польшу на следующей неделе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
По данным агентства, министр во время своей поездки встретится с должностными лицами, занимающимися вопросами экспорта угля и сжиженного природного газа, ядерной энергетики и кибербезопасности. Агентство добавляет, что Перри также посетит Венгрию и Чехию.
Как Ранига информировал УНН, канцлер Германии Ангела Меркель в четверг находилась с визитом в Украине по приглашению главы украинского государства. Руководительница кабинета министров ФРГ встретилась в Киеве с президентом Украины Петром Порошенко. Стороны обсудили выполнение минских соглашений по урегулированию на востоке Украины, так называемые "выборы" на оккупированном Донбассе и двусторонние отношения.