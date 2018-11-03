Сегодня Президент начинает официальный визит в Турцию
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко 3-4 ноября прибудет с официальным визитом в Турцию, где примет участие в заседании Стратегического совета высокого уровня и проведет переговоры с Президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
“3-4 ноября состоится официальный визит Президента Украины Петра Порошенко в Турецкую Республику”, — указано в сообщении.
В пресс-службе отметили, что 3 ноября в Стамбуле под председательством президентов состоится 7-е заседание Стратегического совета высокого уровня. Повесткой дня мероприятия предусмотрено обсуждение ключевых вопросов двустороннего политического диалога, современного состояния и перспектив развития украинского-турецкого сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической, оборонно-промышленной, энергетической, транспортной, культурно-гуманитарной, образовательной и туристической сферах.
Также Петр Порошенко проведет отдельные переговоры с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Как сообщал УНН, министр энергетики США посетит Украину и Польшу на следующей неделе.