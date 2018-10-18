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Закон про передачу Андріївської церкви Вселенському патріархату відправили на підпис Порошенку

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Голова Верховної Ради України Андрій Парубій підписав закон 9208 про особливості користування Андріївською церквою Національного заповідника “Софія Київська”, щодо її передачі Вселенському Патріархату, та відправив на підпис Президенту України Петру Порошенко, передає УНН з посиланням на сайт парламенту.

“18.10.2018. Повернуто з підписом Голови Верховної Ради України. Закон направлено на підпис Президенту”, — йдеться на сайті ВР.

Нагадаємо, Верховна Рада схвалила за основу і в цілому закон 9208 про особливості користування Андріївською церквою Національного заповідника “Софія Київська”, щодо її передачі Вселенському Патріархату.

Як повідомляв УНН, раніше у парламенті було зареєстровано президентський законопроект 9208 про особливості користування Андріївською церквою Національного заповідника “Софія Київська”.

Нагадаємо, 11 жовтня, священний Синод Константинопольського патріархату підтвердив вже прийняте рішення про те, щоб Вселенський патріархат приступив до надання автокефалії церкві України.

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