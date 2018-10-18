Закон о передаче Андреевской церкви Вселенскому патриархату отправили на подпись Порошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал закон 9208 об особенностях пользования Андреевской церковью Национального заповедника "София Киевская", относительно ее передачи Вселенскому Патриархату, и отправил на подпись Президенту Украины Петру Порошенко, передает УНН со ссылкой на сайт парламента.
"18.10.2018. возвращено с подписью Главы Верховной Рады Украины. Закон направлен на подпись Президенту", - говорится на сайте ВР.
Напомним, Верховная Рада приняла за основу и в целом закон 9208 об особенностях пользования Андреевской церковью Национального заповедника "София Киевская", относительно ее передачи Вселенскому Патриархату.
Как сообщал УНН, ранее в парламенте было зарегистрировано президентский законопроект 9208 об особенностях пользования Андреевской церковью Национального заповедника "София Киевская".
Напомним, 11 октября, священный Синод Константинопольского патриархата подтвердил уже принятое решение о том, чтобы Вселенский патриархат приступил к предоставлению автокефалии церкви Украины.