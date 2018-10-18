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7 марта, 19:45 • 161746 просмотра

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Закон о передаче Андреевской церкви Вселенскому патриархату отправили на подпись Порошенко

Закон о передаче Андреевской церкви Вселенскому патриархату отправили на подпись Порошенко

Киев  •  УНН

 • 11703 просмотра

КИЕВ. 18 октября. УНН. Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал закон 9208 об особенностях пользования Андреевской церковью Национального заповедника "София Киевская", относительно ее передачи Вселенскому Патриархату, и отправил на подпись Президенту Украины Петру Порошенко, передает УНН со ссылкой на сайт парламента.

"18.10.2018. возвращено с подписью Главы Верховной Рады Украины. Закон направлен на подпись Президенту", - говорится на сайте ВР.

Напомним, Верховная Рада приняла за основу и в целом закон 9208 об особенностях пользования Андреевской церковью Национального заповедника "София Киевская", относительно ее передачи Вселенскому Патриархату.

Как сообщал УНН, ранее в парламенте было зарегистрировано президентский законопроект 9208 об особенностях пользования Андреевской церковью Национального заповедника "София Киевская".

Напомним, 11 октября, священный Синод Константинопольского патриархата подтвердил уже принятое решение о том, чтобы Вселенский патриархат приступил к предоставлению автокефалии церкви Украины.

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