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Рада схвалила передачу Андріївської церкви Вселенському Патріархату

Рада схвалила передачу Андріївської церкви Вселенському Патріархату

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Верховна Рада схвалила за основу і в цілому закон 9208 про особливості користування Андріївською церквою Національного заповідника “Софія Київська”, щодо її передачі Вселенському Патріархату, передає кореспондент УНН.

З другої спроби "за" відповідне рішення проголосували 237 народних депутатів.

“Установити, що Андріївська церква Національного заповідника „Софія Київська“ (м.Київ, Андріївський узвіз, 23) (далі — Андріївська церква), яка є визначним об’єктом культурної спадщини, пам’яткою архітектури національного значення, як культова споруда, що перебуває у державній власності, передається в безоплатне постійне користування Вселенському Патріархату для здійснення богослужінь, релігійних обрядів, церемоній і процесій”, — йдеться у законопроекті.

Як повідомляв УНН, раніше у парламенті було зареєстровано президентський законопроект 9208 про особливості користування Андріївською церквою Національного заповідника “Софія Київська”.

Нагадаємо, 11 жовтня, священний Синод Константинопольського патріархату підтвердив вже прийняте рішення про те, щоб Вселенський патріархат приступив до надання автокефалії церкві України.

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