Рада одобрила передачу Андреевской церкви Вселенскому Патриархату
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. Верховная Рада приняла за основу и в целом закон 9208 об особенностях пользования Андреевской церковью Национального заповедника "София Киевская", то есть ее передачи Вселенскому Патриархату, передает корреспондент УНН.
Со второй попытки "за" соответствующее решение проголосовали 237 народных депутатов.
"Установить, что Андреевская церковь Национального заповедника "София Киевская" (Киев, Андреевский спуск, 23) (далее - Андреевская церковь), которая является выдающимся объектом культурного наследия, памятником архитектуры национального значения, как культовое сооружение, что находится в государственной собственности, передается в безвозмездное постоянное пользование Вселенском Патриархатом для совершения богослужений, религиозных обрядов, церемоний и процессий", - говорится в законопроекте.
Как сообщал УНН, ранее в парламенте был зарегистрирован президентский законопроект 9208 об особенностях пользования Андреевской церковью Национального заповедника "София Киевская".
Напомним, 11 октября священный Синод Константинопольского патриархата подтвердил уже принятое решение о том, чтобы Вселенский патриархат приступил к предоставлению автокефалии церкви Украины.