У Раді зареєстровано законопроект про передачу Андріївської церкви Вселенському патріархату

Зокрема у пояснювальній записці до документа, зазначається, що законопроектом передбачається врегулювати відносини щодо передачі у постійне користування культової споруди – визначної пам’ятки архітектури Андріївської церкви Національного заповідника "Софія Київська". Рішення щодо передачі в користування Андріївської церкви сприятиме прискоренню одержання Томосу – визнання Світовим Православ’ям помісної Православної Церкви України.



"Установити, що Андріївська церква Національного заповідника "Софія Київська" (м. Київ, Андріївський узвіз, 23) (далі – Андріївська церква), яка є визначним об’єктом культурної спадщини, пам’яткою архітектури національного значення, як культова споруда, що перебуває у державній власності, передається в безоплатне постійне користування Вселенському Патріархату для здійснення богослужінь, релігійних обрядів, церемоній і процесій", - йдеться у законопроекті.



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Крім того, документом передбачається, що передача Андріївської церкви Національного заповідника "Софія Київська" у постійне користування "не тягне за собою виключення її з переліку об’єктів нерухомої культурної спадщини Національного заповідника "Софія Київська".



Як повідомляв УНН, раніше було анонсовано, що Президент України Петро Порошенко зареєструє законопроект про передачу Андріївської церкви у постійне користування Вселенському патріарху.



Нагадаємо, 11 жовтня, священний Синод Константинопольського патріархату підтвердив вже прийняте рішення про те, щоб Вселенський патріархат приступив до надання автокефалії церкві України.