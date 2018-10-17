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У Раді зареєстровано законопроект про передачу Андріївської церкви Вселенському патріархату

У Раді зареєстровано законопроект про передачу Андріївської церкви Вселенському патріархату

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 жовтня. УНН. У парламенті зареєстровано президентський Проект Закону 9208 про особливості користування Андріївською церквою Національного заповідника "Софія Київська", з посиланням на сайт ВРУ передає УНН.

Зокрема у пояснювальній записці до документа, зазначається, що законопроектом передбачається врегулювати відносини щодо передачі у постійне користування культової споруди – визначної пам’ятки архітектури Андріївської церкви Національного заповідника "Софія Київська". Рішення щодо передачі в користування Андріївської церкви сприятиме прискоренню одержання Томосу – визнання Світовим Православ’ям помісної Православної Церкви України.

"Установити, що Андріївська церква Національного заповідника "Софія Київська" (м. Київ, Андріївський узвіз, 23) (далі – Андріївська церква), яка є визначним об’єктом культурної спадщини, пам’яткою архітектури національного значення, як культова споруда, що перебуває у державній власності, передається в безоплатне постійне користування Вселенському Патріархату для здійснення богослужінь, релігійних обрядів, церемоній і процесій", - йдеться у законопроекті.

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Крім того, документом передбачається, що передача Андріївської церкви Національного заповідника "Софія Київська" у постійне користування "не тягне за собою виключення її з переліку об’єктів нерухомої культурної спадщини Національного заповідника "Софія Київська".

Як повідомляв УНН, раніше було анонсовано, що Президент України Петро Порошенко зареєструє законопроект про передачу Андріївської церкви у постійне користування Вселенському патріарху.

Нагадаємо, 11 жовтня, священний Синод Константинопольського патріархату підтвердив вже прийняте рішення про те, щоб Вселенський патріархат приступив до надання автокефалії церкві України.

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