В Раде зарегистрирован законопроект о передаче Андреевской церкви Вселенскому патриархату

В частности, в пояснительной записке к документу отмечается, что законопроектом предусматривается урегулировать отношения по передаче в постоянное пользование культового сооружения - достопримечательности архитектуры Андреевской церкви Национального заповедника "София Киевская". Решение о передаче в пользование Андреевской церкви будет способствовать ускорению получения Томоса - признание Всемирным Православием поместной Православной Церкви Украины.



"Установить, что Андреевская церковь Национального заповедника "София Киевская" (г. Киев, Андреевский спуск, 23) (далее - Андреевская церковь), которая является выдающимся объектом культурного наследия, памятником архитектуры национального значения, как культовое сооружение, что находится в государственной собственности, передается в безвозмездное постоянное пользование Вселенскому Патриархату для совершения богослужений, религиозных обрядов, церемоний и процессий", - говорится в законопроекте.



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Кроме того, документом предусматривается, что передача Андреевской церкви Национального заповедника "София Киевская" в постоянное пользование "не влечет за собой исключение ее из перечня объектов недвижимого культурного наследия Национального заповедника "София Киевская".



Как сообщал УНН, ранее было анонсировано, что Президент Украины Петр Порошенко зарегистрирует законопроект о передаче Андреевской церкви в постоянное пользование Вселенскому патриарху.



Напомним, 11 октября, священный Синод Константинопольского патриархата подтвердил уже принято решение о том, чтобы Вселенский патриархат приступил к оказанию автокефалии церкви Украины.