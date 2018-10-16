Президент запропонує Раді передати Андріївську церкву Вселенському патріарху

“Днями буде зареєстровано законопроект, яким Президент Порошенко пропонує передати Андріївську церкву в постійне користування Вселенському патріархові, як символічний жест того, що Святий Андрій у свій час хрестив Україну — це буде символічний жест єднання з матір’ю Церквою. Президент України звертається до ВРУ та всіх фракцій підтримати цей законопроект про передачу у постійне користування Андріївської церкви Вселенському партіарху”, — повідомила І.Луценко.

Нагадаємо, 11 жовтня, священний Синод Константинопольського патріархату підтвердив вже прийняте рішення про те, щоб Вселенський патріархат приступив до надання автокефалії церкві України.