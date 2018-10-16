Президент предложит Раде передать Андреевскую церковь Вселенскому патриарху

"На днях будет зарегистрирован законопроект, которым Президент Порошенко предлагает передать Андреевскую церковь в постоянное пользование Вселенскому патриарху, как символический жест того, что Святой Андрей в свое время крестил Украину - это будет символический жест единения с матерью Церковью. Президент Украины обращается к ВРУ и всем фракциям поддержать этот законопроект о передаче в постоянное пользование Андреевской церкви Вселенскому патриарху", - сообщила И.Луценко.

Напомним, 11 октября, священный Синод Константинопольского патриархата подтвердил уже принятое решение о том, чтобы Вселенский патриархат приступил к предоставлению автокефалии церкви Украины.