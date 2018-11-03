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Порошенко и Варфоломей подписали соглашение о создании независимой украинской церкви

Порошенко и Варфоломей подписали соглашение о создании независимой украинской церкви

Киев  •  УНН

 • 17625 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей в Стамбуле подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии, которое касается процесса создания независимой украинской церкви, передает корреспондент УНН.

"Сегодня исторический день, основанный с первых дней независимости Украины, когда украинцы стремились и молились о независимой, единой, автокефальной поместной украинской церкви", - сказал П.Порошенко.

Он рассказал, что украинская сторона обратилась о предоставлении автокефалии УПЦ сразу после Пасхи в апреле.

"Соглашение, которое мы сегодня подписали, завершило этот процесс, оно предоставит все условия, чтобы процесс предоставления Томоса был проведен в четком соответствии с канонами православной церкви", - заявил Президент.

П.Порошенко призвал украинцев теперь молиться за мир, единство украинской церкви, "чтобы Господь не допустил провокаций и крови".

Как сообщал УНН, Порошенко встретился с Вселенским патриархом в Стамбуле.

Отметим, 18 октября Верховная Рада приняла закон о передаче Андреевской церкви Вселенскому патриархату и отправила его на подпись Порошенко. Закон еще не был подписан.

Так, 11 октября было объявлено решение Синода в Стамбуле, согласно которому Вселенский Патриархат продолжает процедуру предоставления Томоса для автокефалии Украинской православной церкви.

Напомним, 3 ноября П.Порошенко начал свой визит в Турцию. В частности, в Стамбульском университете украинскому президенту присвоили звание почетного доктора политических наук.

Президент Украины Петр Порошенко 3-4 ноября будет находиться с официальным визитом в Турции, где примет участие в заседании Стратегического совета высокого уровня и проведет переговоры с Президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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