Порошенко и Варфоломей подписали соглашение о создании независимой украинской церкви
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей в Стамбуле подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии, которое касается процесса создания независимой украинской церкви, передает корреспондент УНН.
"Сегодня исторический день, основанный с первых дней независимости Украины, когда украинцы стремились и молились о независимой, единой, автокефальной поместной украинской церкви", - сказал П.Порошенко.
Он рассказал, что украинская сторона обратилась о предоставлении автокефалии УПЦ сразу после Пасхи в апреле.
"Соглашение, которое мы сегодня подписали, завершило этот процесс, оно предоставит все условия, чтобы процесс предоставления Томоса был проведен в четком соответствии с канонами православной церкви", - заявил Президент.
П.Порошенко призвал украинцев теперь молиться за мир, единство украинской церкви, "чтобы Господь не допустил провокаций и крови".
Как сообщал УНН, Порошенко встретился с Вселенским патриархом в Стамбуле.
Отметим, 18 октября Верховная Рада приняла закон о передаче Андреевской церкви Вселенскому патриархату и отправила его на подпись Порошенко. Закон еще не был подписан.
Так, 11 октября было объявлено решение Синода в Стамбуле, согласно которому Вселенский Патриархат продолжает процедуру предоставления Томоса для автокефалии Украинской православной церкви.
Напомним, 3 ноября П.Порошенко начал свой визит в Турцию. В частности, в Стамбульском университете украинскому президенту присвоили звание почетного доктора политических наук.
Президент Украины Петр Порошенко 3-4 ноября будет находиться с официальным визитом в Турции, где примет участие в заседании Стратегического совета высокого уровня и проведет переговоры с Президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.