Порошенко зустрівся з Вселенським патріархом у Стамбулі
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Президент Петро Порошенко почав зустріч з Вселенський патріархом Варфоломієм у Стамбулі. Про це повідомляє прес-секретар Глави держави Святослав Цеголко у Twitter, передає УНН.
"Триває зустріч Президента України з Вселенським Патріархом Варфоломієм у Стамбулі", - повідомив С.Цеголко.
Як повідомляв УНН, 3 листопада П.Порошенко розпочав свій візит до Туреччини. Зокрема, у Стамбульського університету українському президенту присвоїли звання почесного доктора політичних наук.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко 3-4 листопада перебуватиме з офіційним візитом у Туреччині, де візьме участь у засіданні Стратегічної ради високого рівня та проведе перемовини з Президентом Реджепом Тайїпом Ердоганом.
Зазначимо, 11 жовтня було оголошено рішення Синоду в Стамбулі, згідно з яким Вселенський Патріархат продовжує процедуру надання Томосу для автокефалії Українській православній церкві.