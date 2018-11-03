Порошенко встретился с Вселенским патриархом в Стамбуле
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Президент Петр Порошенко начал встречу с Вселенским патриархом Варфоломеем в Стамбуле. Об этом сообщает пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко в Twitter, передает УНН.
"Продолжается встреча Президента Украины с Вселенским Патриархом Варфоломеем в Стамбуле", - сообщил С.Цеголко.
Как сообщал УНН, 3 ноября П.Порошенко начал свой визит в Турцию. В частности, в Стамбульском университете украинскому президенту присвоили звание почетного доктора политических наук.
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко 3-4 ноября будет находиться с официальным визитом в Турции, где примет участие в заседании Стратегического совета высокого уровня и проведет переговоры с Президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Отметим, 11 октября было объявлено решение Синода в Стамбуле, согласно которому Вселенский Патриархат продолжает процедуру предоставления Томосу для автокефалии Украинской православной церкви.