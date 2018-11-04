Константинопольский патриарх Варфоломей: Украина имеет право на автокефалию, РПЦ должна это признать

Неакринийская и Каламарийская митрополия — епархия Элладской православной церкви, подчиненная также Константинопольской православной церкви с центром в Каламарье, пригороде Салоник.

“Проблема Украины стала причиной, что мы столкнулись с братской Церковью России, — сказал патриарх Варфоломей. — Ей трудно понять, что как Вселенский Патриархат освободил так много народов на Балканах, ослабив тем самым себя, но признал их право на внутреннее самоуправление, независимость церковную, автокефалию и издал соответствующие патриаршие и синодальные томосы о создании поместных автокефальных церквей, так и Москве следовало бы признать, что украинский народ, который она способом не православным получила на несколько столетий в свою юрисдикцию, или точнее в управление, что этот почти пятидесятимиллионный народ имеет право на церковную независимость, на автокефалию”.

Варфоломей также утверждал, что “церковь-мать с любовью желала исцелить раскол, который был создан там (в Украине), но не по ее вине, а по вине других, и восстановить наших украинских православных братьев в каноничности и евхаристическом общении со всеми святыми православными церквями”.

Как ранее информировал УНН, Синод Болгарской церкви обсудит вопрос о созыве Всеправославного собора по вопросу автокефалии УПЦ