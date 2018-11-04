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8 марта, 13:20 • 109034 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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8 марта, 10:25 • 117102 просмотра

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7 марта, 19:45 • 155631 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 148439 просмотра

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7 марта, 15:45 • 138389 просмотра

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7 марта, 06:35 • 118157 просмотра

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Константинопольский патриарх Варфоломей: Украина имеет право на автокефалию, РПЦ должна это признать

Константинопольский патриарх Варфоломей: Украина имеет право на автокефалию, РПЦ должна это признать

Киев  •  УНН

 • 9746 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Константинопольский патриарх Варфоломей выразил мнение, что Украина имеет право на автокефалию своей церкви, а также призвал Русскую православную церковь (РПЦ) признать право украинцев на это. Об этом Варфоломей заявил в воскресенье на встрече с митрополитом Неакринийским и Каламарийским Иустином, который поддержал действия патриарха, сообщает газета “Прото тема”, передает УНН.

Неакринийская и Каламарийская митрополия — епархия Элладской православной церкви, подчиненная также Константинопольской православной церкви с центром в Каламарье, пригороде Салоник.

“Проблема Украины стала причиной, что мы столкнулись с братской Церковью России, — сказал патриарх Варфоломей. — Ей трудно понять, что как Вселенский Патриархат освободил так много народов на Балканах, ослабив тем самым себя, но признал их право на внутреннее самоуправление, независимость церковную, автокефалию и издал соответствующие патриаршие и синодальные томосы о создании поместных автокефальных церквей, так и Москве следовало бы признать, что украинский народ, который она способом не православным получила на несколько столетий в свою юрисдикцию, или точнее в управление, что этот почти пятидесятимиллионный народ имеет право на церковную независимость, на автокефалию”.

Варфоломей также утверждал, что “церковь-мать с любовью желала исцелить раскол, который был создан там (в Украине), но не по ее вине, а по вине других, и восстановить наших украинских православных братьев в каноничности и евхаристическом общении со всеми святыми православными церквями”.

Как ранее информировал УНН, Синод Болгарской церкви обсудит вопрос о созыве Всеправославного собора по вопросу автокефалии УПЦ

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