УПЦ МП заявила, что считает невозможным участие в объединительном соборе
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Украинская православная церковь Московского патриархата считает невозможным свое участие в объединительном соборе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на материал церковного агентства Orthodoxia.info, которое приводит слова главы пресс-службы Киевского митрополита (МП) Онуфрия архиепископа Нежинского Климента.
Представитель Московского патриархата отметил, что не видит возможности участвовать в создании единой украинской церкви.
“Близкий соратник Онуфрия подчеркивает, что считает невозможным свое участие, а также участие всех членов Украинской Церкви (Московского патриархата, единственной канонической в Украине по мнению РПЦ) в Объединительном Синоде украинских епископов”, — пишет издание.
Климент также считает сюрреализмом решение Константинополя об отмене документа, которым вводился Московский патриархат на территории Украины, а именно решение от 1686 года.
В конце 17 века на землях, которые входят сейчас в состав Украины, сложилась довольно сложная ситуация, поскольку у Константинопольского патриарха Дионисия не было физической возможности рукополагать киевских митрополитов, которые находились в его юрисдикции. Москва в результате сложных переговоров и богатых подношений добилась, что патриарх Дионисий передал право рукоположения киевских митрополитов патриарху Московскому.
При этом патриарх Дионисий поставил несколько условий. Этот митрополит должен быть избран на Соборе с участием духовенства и мирян в самом Киеве, первым во время богослужений Киевский митрополит должен поминать Константинопольского патриарха, а вторым Московского, и патриарху Московскому передается право церковного суда над Киевским митрополитом. В этом был заключен весь тот объем прав, который перешел в 1686 году от Константинополя к Москве.
Напоминаем, Константинопольский патриарх Варфоломей выразил мнение, что Украина имеет право на автокефалию своей церкви, а также призвал Русскую православную церковь (РПЦ) признать право украинцев на это. Об этом Варфоломей заявил в воскресенье.