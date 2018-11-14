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Объединительный собор церквей должен состояться 22 ноября - протоиерей

Объединительный собор церквей должен состояться 22 ноября - протоиерей

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 ноября. УНН. Объединительный церковный собор в Украине, на котором будет решаться вопрос создания Украинской автокефальной церкви, должен состояться 22 ноября. Такое мнение высказал протоиерей, бывший пресс-секретарь предстоятеля УПЦ (МП) Георгий Коваленко в интервью Радио Свобода, передает УНН.

"Обещают 22 ноября объединительный собор. Согласно церковных правил и традиций, любое решение священноначалия должно быть рецепированное, принятое или не принятое в том числе духовенством и верными", - отметил протоиерей.

По его словам, в частности, к этому периоду Московский патриархат определился "и в целом, и в Украине". По его мнению, следует подождать этой даты.

При этом он уточнил, что Московский патриархат напоминает церковь СССР. Учитывая его действия и заявления "возможное развитие событий с Московским патриархатом в Украине что-то вроде КПСС образца 1990-1991 годов", когда вдруг Компартию оставили все ее члены.

"Мы в переходном периоде. Все поместные церкви будут пытаться сделать все, чтобы этот конфликт не вырос на общемировой уровень, поэтому будут поддерживать отношения и с Москвой, и с Константинополем, и в этом процессе, скорее, пытаться решать собственные вопросы, чем блокировать или помогать кому-то из участников процесса", - добавил Коваленко.

Напомним, в Администрации Президента Украины считают, что сроки созыва Объединительного собора трех церквей зависят от того, насколько быстро украинские епископы придут к согласию относительно того, как он будет проводиться.

Украинская православная церковь Московского патриархата считает невозможным свое участие в объединительном соборе.

По мнению экспертов, Украинскую поместную автокефальную церковь может возглавить представитель Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) - митрополит Винницкий и Барский Симеон (Шостацкий).

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