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У Президента розповіли, від кого залежить дата проведення Об’єднавчого собору

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 листопада. УНН. Терміни скликання Об’єднавчого собору трьох церков залежить від того, наскільки швидко українські єпископи дійдуть згоди щодо того, як він буде проводитись. Про це на брифінгу в Києві заявив радник Президента України Ростислав Павленко, передає кореспондент УНН.

“Зараз все залежить від того, наскільки швидко українські єпископи дійдуть згоди щодо того, як цей собор проводиться і таке інше. Собор залежить і від позиції Вселенської патріархії — в угоді чітко висловлена позиція про те, що буде Томос надано предстоятелю незалежної Української православної церкви, відтак це відбудеться, я думаю, дуже швидко. Це дуже залежить від позицій українських єпископів”, — сказав Р.Павленко.

Він водночас не назвав жодних дат.

“Як раз всі ці півроку всі сторони старанно уникали дат, але вони (події — ред.) траплялись якнайшвидше. Церкви зазвичай оперують десятками років, якщо не століттями, а зараз йдеться про місяці, тижні”, — сказав радник.

Р.Павленко також розповів, що підписана в Стамбулі угода передбачає те, що Вселенська патріархія сприяє тому, що українська церква буде визнана іншими православними церквами.

“Відбувається процес встановлення контактів між новою українською церквою і іншими православними церквами”, — додав він.

За його словами, документ є рамковим, його буде оприлюднено найближчим часом.

Як повідомляв УНН, 3 листопада Президент України Петро Порошенко і Вселенський патріарх Варфоломій у Стамбулі підписали угоду про співпрацю і взаємодію, яка стосується створення незалежної української церкви.

Згідно з угодою, в київській Андріївській церкві буде створено представництво Вселенського Патріархату для налагодження постійної комунікації.

Нагадаємо, 11 жовтня було оголошено рішення Синоду в Стамбулі, згідно з яким Вселенський Патріархат продовжує процедуру надання Томосу для автокефалії Українській православній церкві.

Зазначимо, 18 жовтня Верховна Рада ухвалила закон про передачу Андріївської церкви Вселенському патріархату та відправила його на підпис Порошенку. Закон досі не підписаний.

Українські Національні Новини

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