В АП розповіли, що передбачає угода між Вселенським патріархом і Україною

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Угода про співпрацю і взаємодію, яку підписали в Стамбулі Президент України Петро Порошенко і Вселенський Патріарх Варфоломій, передбачає, зокрема, створення представництва Вселенського Патріархату в київській Андріївській церкві для налагодження постійної комунікації. Про це повідомив у Facebook радник Президента України Ростислав Павленко, передає УНН.