В АП розповіли, що передбачає угода між Вселенським патріархом і Україною
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Угода про співпрацю і взаємодію, яку підписали в Стамбулі Президент України Петро Порошенко і Вселенський Патріарх Варфоломій, передбачає, зокрема, створення представництва Вселенського Патріархату в київській Андріївській церкві для налагодження постійної комунікації. Про це повідомив у Facebook радник Президента України Ростислав Павленко, передає УНН.
"Для налагодження постійної комунікації і співпраці створюється Представництво Вселенського Патріархату у Києві; це і є те Ставропігійне Представництво, створення якого передбачене у Рішенні Синоду від 11 жовтня ц.р. Ця місія знаходитиметься у Андріївській церкві, переданій Вселенському Патріархату в користування", - зазначив Р.Павленко, коментуючи зміст підписаної сьогодні угоди в Стамбулі.
За його словами, в угоді між Президентом і Вселенським патріархом також вказано, що в Україні постає Автокефальна православна церква, її предстоятелю надається Томос. При цьому Україна як держава в межах законодавства, а Вселенський Патріархат - канонічними засобами сприяють її конституюванню, насамперед - її зв‘язкам із Вселенським православ‘ям.
"Зроблено ще один крок до отримання Томоса", - зазначив заступник голови АП, назвавши цю подію історичною.
Як повідомляв УНН, 3 листопада Президент України Петро Порошенко і Вселенський патріарх Варфоломій у Стамбулі підписали угоду про співпрацію і взаємодію, яка стосується створення незалежної української церкви.
Нагадаємо, 11 жовтня було оголошено рішення Синоду в Стамбулі, згідно з яким Вселенський Патріархат продовжує процедуру надання Томосу для автокефалії Українській православній церкві.
Зазначимо, 18 жовтня Верховна Рада ухвалила закон про передачу Андріївської церкви Вселенському патріархату та відправила його на підпис Порошенку. Закон досі не підписаний.