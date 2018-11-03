В АП рассказали, что предусматривает соглашение между Вселенским патриархом и Украиной
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии, которое подписали в Стамбуле Президент Украины Петр Порошенко и Вселенский Патриарх Варфоломей, предусматривает, в частности, создание представительства Вселенского Патриархата в киевской Андреевской церкви для налаживания постоянной коммуникации. Об этом сообщил в Facebook советник Президента Украины Ростислав Павленко, передает УНН.
"Для налаживания постоянной коммуникации и сотрудничества создается Представительство Вселенского Патриархата в Киеве, это и есть то Ставропигиальное Представительство, создание которого предусмотрено в Решении Синода от 11 октября с.г. Эта миссия будет находиться в Андреевской церкви, переданной Вселенскому Патриархата в пользование", - отметил Р.Павленко, комментируя содержание подписанного сегодня соглашения в Стамбуле.
По его словам, в соглашении между Президентом и Вселенским патриархом также указано, что в Украине возникает Автокефальная православная церковь, ее предстоятелю предоставляется Томос. При этом Украина как государство в рамках законодательства, а Вселенский Патриархат - каноническими средствами способствуют ее конституированию, прежде всего - ее связям с Вселенским православием.
"Сделан еще один шаг к получению Томоса", - отметил заместитель главы АП, назвав это событие историческим.
Как сообщал УНН, 3 ноября Президент Украины Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей в Стамбуле подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии, которое касается создания независимой украинской церкви.
Напомним, 11 октября было объявлено решение Синода в Стамбуле, согласно которому Вселенский Патриархат продолжает процедуру предоставления Томоса для автокефалии Украинской православной церкви.
Отметим, 18 октября Верховная Рада приняла закон о передаче Андреевской церкви Вселенскому патриархату и отправила его на подпись Порошенко. Закон еще не подписан.