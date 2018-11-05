У Президента рассказали, от кого зависит дата проведения Объединительного собора

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Сроки созыва Объединительного собора трех церквей зависит от того, насколько быстро украинские епископы придут к согласию относительно того, как он будет проводиться. Об этом на брифинге в Киеве заявил советник Президента Украины Ростислав Павленко, передает корреспондент УНН.