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У Президента рассказали, от кого зависит дата проведения Объединительного собора

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КИЕВ. 5 ноября. УНН. Сроки созыва Объединительного собора трех церквей зависит от того, насколько быстро украинские епископы придут к согласию относительно того, как он будет проводиться. Об этом на брифинге в Киеве заявил советник Президента Украины Ростислав Павленко, передает корреспондент УНН.

"Сейчас все зависит от того, насколько быстро украинские епископы придут к согласию относительно того, как этот Собор будет проводится и тому подобное. Собор зависит и от позиции Вселенской патриархии - в соглашении четко выражена позиция о том, что будет Томос предоставлен предстоятелю независимой Украинской православной церкви, поэтому это произойдет, я думаю, очень быстро. Это очень зависит от позиций украинских епископов", - сказал Р.Павленко.

Он в то же время не назвал никаких дат.

"Как раз все эти полгода все стороны старательно избегали дат, но они (события - ред.) случались как можно быстрее. Церкви обычно оперируют десятками лет, если не веками, а сейчас речь идет о месяцах, неделях", - сказал советник.

Р.Павленко также рассказал, что подписанное в Стамбуле соглашение предусматривает, что Вселенская патриархия способствует тому, что украинская церковь будет признана другими православными церквями.

"Происходит процесс установления контактов между новой украинской церковью и другими православными церквями", - добавил он.

По его словам, документ является рамочным, он будет обнародован в ближайшее время.

Как сообщал УНН, 3 ноября Президент Украины Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей в Стамбуле подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии, которое касается создания независимой украинской церкви.

Согласно договору, в киевской Андреевской церкви будет создано представительство Вселенского Патриархата для налаживания постоянной коммуникации.

Напомним, 11 октября было объявлено решение Синода в Стамбуле, согласно которому Вселенский Патриархат продолжает процедуру предоставления Томосу для автокефалии Украинской православной церкви.

Отметим, 18 октября Верховная Рада приняла закон о передаче Андреевской церкви Вселенскому патриархату и отправила его на подпись Порошенко. Закон еще не подписан.

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