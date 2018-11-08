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Українську православну церкву може очолити Вінницький митрополит

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КИЇВ. 8 листопада. УНН. Українську помісну автокефальну церкву може очолити представник Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) – митрополит Винницький і Барський Симеон (Шостацький). Таку думку висловив релігієзнавець, директор Центру релігійної безпеки Дмитро Горєвой в коментарі кореспонденту УНН.

"Вінницький Симеон – він проукраїнський архієрей. Він не дуже відомий своїми заявами, але, разом з тим, дуже простий. Вірогідність того, що саме він може бути обраний, є, але невідомо, наскільки велика. Питання ще в тому, яку позицію займе Вселенська патріархія, тому що дуже багато буде вирішуватись саме на Фанарі", - зазначив експерт.

За його словами, саме кандидатура від УПЦ МП могла би бути компромісною на виборах очільника незалежної Української православної церкви, оскільки в УПЦ КП просто немає потужної кандидатури, яка була б компромісною і могла би бути прийнятною для всіх сторін.

Як пояснив релігієзнавець, МП представляє собою конфедерацію єпархій, де в кожній єпархії є свій місцевий "князьок" – єпископ, - який зберігає відносини з центром, але вирішує всі питання на місцях самостійно. В Київському ж патріархаті вибудувана "жорстка вертикаль влади", оскільки його предстоятель Філарет послідовно усував всіх самостійних акторів через острах конкуренції.

Зокрема, відповідно до статуту КП, патріарший намісник Епіфаній (Думенко) має стати наступником Філарета – втім, і його кандидатура не є компромісною поза межами УПЦ КП. В той же час, за словами Горєвого, серед кандидатур від УПЦ МП також є Олександр (Драбинко) чи Кирило (Говорун), які послідовно відстоювали проукраїнський вектор і були покарані за це керівництвом церкви. Крім того, їх не варто підозрювати в організації "повзучої анексії" незалежної церкви з боку Москви.

При цьому експерт зазначив, що Київський патріархат наразі починає самостійну гру, не орієнтуючись на Фанар і не дослуховуючись до його рекомендацій, тому боротьба за сан може загострюватись.

"Потрібен компроміс. Київський патріархат – наразі я не бачу, що вони готові піти на компроміс в питанні предстоятельства, в питанні того, яка це церква буде за статутом", - підкреслив він.

Нагадаємо, на думку представників Адміністрації Президента України, терміни скликання Об’єднавчого собору трьох церков в Україні залежить від того, наскільки швидко українські єпископи дійдуть згоди щодо того, як він буде проводитись.

3 листопада Президент України Петро Порошенко і Вселенський патріарх Варфоломій у Стамбулі підписали угоду про співпрацю і взаємодію, яка стосується створення незалежної української церкви.

Вірогідність визнання автокефалії православної церкви в Україні практично безсумнівна, однак Вселенський патріархат може закласти в документ про визнання автокефалії певні умови.

Українські Національні Новини

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