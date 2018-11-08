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Украинскую православную церковь может возглавить Винницкий митрополит

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 ноября. УНН. Украинскую поместную автокефальную церковь может возглавить представитель Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) - митрополит Винницкий и Барский Симеон (Шостацкий). Такое мнение высказал религиовед, директор Центра религиозной безопасности Дмитрий Горевой в комментарии корреспонденту УНН.

"Винницкий Симеон - он проукраинский архиерей. Он не очень известен своими заявлениями, но, вместе с тем, очень прост. Вероятность того, что именно он может быть избран, есть, но неизвестно, насколько велика. Вопрос еще в том, какую позицию займет Вселенская патриархия, потому что очень много будет решаться именно на Фанаре", - отметил эксперт.

По его словам, именно кандидатура от УПЦ МП могла бы быть компромиссной на выборах главы независимой Украинской православной церкви, поскольку в УПЦ КП просто нет мощной кандидатуры, которая была бы компромиссной и могла бы быть приемлемой для всех сторон.

Как пояснил религиовед, МП представляет собой конфедерацию епархий, где в каждой епархии есть свой местный "князек" - епископ, - который сохраняет отношения с центром, но решает все вопросы на местах самостоятельно. В Киевском же патриархате выстроена "жесткая вертикаль власти", поскольку его предстоятель Филарет последовательно устранял всех самостоятельных актеров из-за боязни конкуренции.

В частности, согласно уставу КП, патриарший наместник Епифаний (Думенко) должен стать преемником Филарета - впрочем, и его кандидатура не является компромиссной вне УПЦ КП. В то же время, по словам Горевого, среди кандидатур от УПЦ МП также Александр (Драбинко) или Кирилл (Говорун), которые последовательно отстаивали проукраинский вектор и были наказаны за это руководством церкви. Кроме того, их не стоит подозревать в организации "ползучей аннексии" независимой церкви со стороны Москвы.

При этом эксперт отметил, что Киевский патриархат пока начинает самостоятельную игру, не ориентируясь на Фанар и не прислушиваясь к его рекомендациям, поэтому борьба за сан может обостряться.

"Нужен компромисс. Киевский патриархат - пока я не вижу, что они готовы пойти на компромисс в вопросе патриаршества, в вопросе того, какая это церковь будет по уставу", - подчеркнул он.

Напомним, по мнению представителей Администрации Президента Украины, сроки созыва Объединительного собора трех церквей в Украине зависит от того, насколько быстро украинские епископы придут к согласию относительно того, как он будет проводиться.

3 ноября Президент Украины Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей в Стамбуле подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии, которое касается создания независимой украинской церкви.

Вероятность признания автокефалии православной церкви в Украине практически несомненна, однако Вселенский патриархат может заложить в документ о признании автокефалии определенные условия.

Украинские Национальные Новости

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