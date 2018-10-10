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Експерт розповів, які обмеження може містити Томос для України

Експерт розповів, які обмеження може містити Томос для України

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Вірогідність визнання автокефалії православної церкви в Україні практично безсумнівна, однак Вселенський патріархат може закласти в документ про визнання автокефалії певні умови. Які саме в ексклюзивному коментарі УНН пояснив Релігієзнавець, директор Центру релігійної безпеки Дмитро Горєвой.

Він зауважив, що умови, які міститиме у собі Томос спрогнозувати складно але, цілком ймовірно, що Константинополь захоче посилити свій вплив.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Томос остаточний та безповоротний: експерт розтлумачив тонкощі отримання автокефалії

“Скоріш за все, Константинополь намагатиметься прописати деякі запобіжники незалежності для посилення власної ролі. Наприклад, що святе миро Київ отримуватиме від Вселенського патріарху. Миро — це речовина необхідна для здійснення церковних Таїнств — передусім Хрещення. У випадку церковних конфліктів, таким чином, можна шантажувати сторону, яка залежить від тебе у плані отримання святого мира. Проте, як ми знаємо з історії, в давній Київській митрополії існувала традиція власного мироваріння. Православні сподіваються, що Константинопольська Церква-Мати зважатиме і поважатиме історичні традиції православної церкви в Україні”, — пояснив Горевой.

Також, за його словами, Вселенський патріархат може прописати необхідність апеляції та консультації щодо міжправославних питань до його престолу.

“Такі умови є, наприклад, в Томосі Чеської Церкви”, — додав Горевой.

Нагадаємо, вчора, 9 жовтня, у Константинополі почався Синод Вселенського патріархату на якому буде обговорюватися питання надання автокефалії православній церкві в Україні. 

Призначені в Україну екзархи Вселенського патріархату архієпископ Даниїл Памфілійський зі США та єпископ Іларіон Едмонтонський з Канади прибули сьогодні на засідання священного Синоду. 

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