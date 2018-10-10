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Эксперт рассказал, какие ограничения может содержать Томос для Украины

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 октября. УНН. Вероятность признания автокефалии православной церкви в Украине практически несомненна, однако Вселенский патриархат может заложить в документ о признании автокефалии определенные условия. Какие в эксклюзивном комментарии УНН объяснил религиовед, директор Центра религиозной безопасности Дмитрий Горевой.

Он отметил, что условия, которые может содержать в себе Томос спрогнозировать сложно, но вполне вероятно, что Константинополь захочет усилить свое влияние.

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"Скорее всего, Константинополь попытается прописать некоторые огранечители независимости для усиления собственной роли. Например, что святое миро Киев будет получать от Вселенского патриарха. Миро - это вещество необходимо для осуществления церковных Таинств - прежде всего Крещения. В случае церковных конфликтов, таким образом, можно шантажировать сторону, которая зависит от тебя в плане получения святого мира. Однако, как мы знаем из истории, что в древней Киевской митрополии существовала традиция собственного мироварения. Православные надеются, что Константинопольская Церковь-Мать будет считаться и уважать исторические традиции православной церкви в Украине", - пояснил Горевой.

Также, по его словам, Вселенский патриархат может прописать необходимость апелляции и консультации по межправославным вопросам у его престола.

"Такие условия, например, в Томосе Чешской Церкви", - добавил Горевой.

Напомним, вчера, 9 октября, в Константинополе начался Синод Вселенского патриархата на котором будет обсуждаться вопрос предоставления автокефалии православной церкви в Украине.

Назначенные в Украину экзархи Вселенского патриархата архиепископ Даниил Памфилии из США и епископ Иларион Эдмонтонский из Канады прибыли сегодня на заседании Священного Синода.

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