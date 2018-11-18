Зоря спростував інформацію про визначену дату Об'єднавчого собору
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Інформація про вже визначену дату проведення Об'єднавчого собору щодо утворення єдиної помісної Української православної церкви, який начебто має відбутися 22 листопада, не відповідає дійсності. Про це повідомив у Facebook речник Київської патріархії Євстратій Зоря, передає УНН.
“Офіційно засвідчую: поширювана в оголошенні (зображення нижче) інформація не відповідає дійсності. Знову вимушений повторити: лише офіційне (!) повідомлення про дату Собору означатиме, що вона вже визначена”, — написав Є.Зоря.
Представник УПЦ КП додав зображення, на якому Об’єднавчий собор анонсований на 22 листопада.
Зазначимо, раніше колишній прес-секретар предстоятеля УПЦ (МП) Георгій Коваленко заявив, що Об’єднавчий собор, на якому буде вирішуватись питання створення УПЦ, має відбутися 22 листопада.
Нагадаємо, 11 жовтня було оголошено рішення Синоду в Стамбулі, згідно з яким Вселенський патріархат продовжує процедуру надання Томосу для автокефалії Українській православній церкві.
Оголошувалася в УПЦ МП і 21 листопада як дата проведення собору.
Зазначимо, за так званою дорожньою картою до отримання автокефалії Православною церквою в Україні, після відповідного рішення синоду Вселенського патріархату ще має відбутися собор за участю архієреїв Київської патріархії, УАПЦ та Московського патріархату у Києві щодо утворення єдиної помісної УПЦ та обрання предстоятеля, а потім — отримання Томоса про автокефалію як документа.