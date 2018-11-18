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Зоря спростував інформацію про визначену дату Об'єднавчого собору

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КИЇВ. 18 листопада. УНН. Інформація про вже визначену дату проведення Об'єднавчого собору щодо утворення єдиної помісної Української православної церкви, який начебто має відбутися 22 листопада, не відповідає дійсності. Про це повідомив у Facebook речник Київської патріархії Євстратій Зоря, передає УНН.

“Офіційно засвідчую: поширювана в оголошенні (зображення нижче) інформація не відповідає дійсності. Знову вимушений повторити: лише офіційне (!) повідомлення про дату Собору означатиме, що вона вже визначена”, — написав Є.Зоря.

Представник УПЦ КП додав зображення, на якому Об’єднавчий собор анонсований на 22 листопада.

Зазначимо, раніше колишній прес-секретар предстоятеля УПЦ (МП) Георгій Коваленко заявив, що Об’єднавчий собор, на якому буде вирішуватись питання створення УПЦ, має відбутися 22 листопада.

Нагадаємо, 11 жовтня було оголошено рішення Синоду в Стамбулі, згідно з яким Вселенський патріархат продовжує процедуру надання Томосу для автокефалії Українській православній церкві.

Оголошувалася в УПЦ МП і 21 листопада як дата проведення собору.

Зазначимо, за так званою дорожньою картою до отримання автокефалії Православною церквою в Україні, після відповідного рішення синоду Вселенського патріархату ще має відбутися собор за участю архієреїв Київської патріархії, УАПЦ та Московського патріархату у Києві щодо утворення єдиної помісної УПЦ та обрання предстоятеля, а потім — отримання Томоса про автокефалію як документа.

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