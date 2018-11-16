Об'єднання церков підтримають 15 ієрархів УПЦ МП

КИЇВ. 16 листопада. УНН. Митрополит Вінницький і Барський Симеон на зустрічі з президентом України Петром Порошенком та двома іншими священослужителями УПЦ МП 13 листопада мав довіреність від 15 інших ієрархів Московської церкви. Про це повідомляє видання “Комерсант”, посилаючись на джерела у керівництві УПЦ МП, передає УНН.