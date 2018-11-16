Об'єднання церков підтримають 15 ієрархів УПЦ МП
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Митрополит Вінницький і Барський Симеон на зустрічі з президентом України Петром Порошенком та двома іншими священослужителями УПЦ МП 13 листопада мав довіреність від 15 інших ієрархів Московської церкви. Про це повідомляє видання “Комерсант”, посилаючись на джерела у керівництві УПЦ МП, передає УНН.
“На зустріч прибули митрополит Переяслав-Хмельницький і Вишневський Олександр, архієпископ Новокаховський і Генічеський Філарет і митрополит Вінницький і Барський Симеон. У останнього були довіреності на участь у зустрічі з президентом від 15 владик. Тобто фактично зустріч Петра Порошенка з єпископатом УПЦ відбулася. Вона передувала призначеному на 21 листопада собор Православної помісної церкви України”, — розповів співрозмовник видання.
За його словами, зустріч президента з єпископами УПЦ МП “відбулася всупереч волі глави УПЦ митрополита Онуфрія”.
Водночас, на думку джерел серед архієреїв УПЦ МП, “собор ППЦУ 21 листопада відбудеться”.
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“За домовленістю з президентом України, голосування єпископату буде проходити за дорученнями. Митрополит Симеон прибуде на собор орієнтовно з 15 довіреностями, і це ніхто не зможе опротестувати, тому що це будуть реальні голоси архієреїв. Ми вважаємо, що своїм рішенням Константинополь розпустив всі церковні юрисдикції, які були на Україні. Тепер нову церковну одиницю будуть створювати на соборі ППЦУ... Кожен єпископ вільний голосувати і переходити, куди хоче. Це принцип соборності, який діє з IV століття. І зараз ми будемо діяти відповідно до нього і станемо керуватися ним”, - відзначили співрозмовники.
Нагадаємо, 13 листопада Петро Порошенко провів в "Українському домі" зустріч із частиною ієрархів Української православної церкви Московського патріархату.
Раніше єпископи УПЦ МП отримали циркулярне запрошення керуючого справами УПЦ МП митрополита Бориспільського і Броварського про зустріч з Президентом України Петром Порошенком 13 листопада 2018 року.
Разом з тим 13 листопада в УПЦ МП повідомили, що собор їхніх єпископів ухвалив рішення зустрітися з Президентом, але не в “Українському домі”, а на території Києво-Печерської Лаври. Однак Президент від зустрічі відмовився.
Як повідомляв УНН, на засідання Собору Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) в Києві 13 листопада приїжджав митрополит Сімферопольський і Кримський Лазар.