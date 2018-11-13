Президент провів зустріч з представниками УПЦ МП - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко провів зустріч з частиною ієрархів Української православної церкви Московського патріархату. Про це повідомляє УНН з посиланням на матеріал BBC Україна.
Як повідомляє кореспондент BBC Україна, зустріч проходила у закритому режимі в Українському домі.
На заході були присутні щонайменше три ієрархи УПЦ МП, серед них митрополит Переяслав-Хмельницький Олександр (Драбинко).
Директор Національного інституту стратегічних досліджень Ростислав Павленко після завершення зустрічі розповів журналістам, що на ній були присутні “представники (УПЦ МП), з числа тих, хто підтримує об’єднання”. “Він додав, що на зустрічі обговорювались різні питання, в тому числі, президент розповів про свої переговори з Вселенським патріархом, а представники УПЦ МП висловили свою підтримку процесу отримання автокефалії церквою в Україні”, — вказано у повідомленні BBC.
Павленко також додав, що: “Досить велика частина єпископату Української православної церкви Московського патріархату виступає за створення єдиної Помісної православної церкви”.
Голова Синодального інформаційно-просвітницького відділу УПЦ МП архієпископ Климент (Вечеря) в коментарі для журналістів заявив, що не знає про цю зустріч.
“З президентом може зустрічатися будь-хто, у нас єпископи вільні люди, громадяни України з усім спектром всіх прав, і вони можуть зустрічатися з будь-ким”, — сказав він. Архієпископ Климент додав, що “якщо це якісь світські заходи і спілкування на якісь державно-церковні питання, то немає ніяких проблем. У нас багато архієреїв зустрічаються з президентом і поза межами Києва в різних форматах, у ньому немає нічого особливого”.
Нагадуємо, сьогодні днем в УПЦ МП заявили, що Порошенко відмовився зустрічатись з ними у Лаврі.