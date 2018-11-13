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В УПЦ МП заявили, що Порошенко відмовився зустрічатись з ними у Лаврі

В УПЦ МП заявили, що Порошенко відмовився зустрічатись з ними у Лаврі

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко відмовився зустрічатись з єпископатом УПЦ МП на території Києво-Печерської Лаври. Про це повідомила прес-служба УПЦ МП з посиланням на заяву Собору єпископів, передає УНН.

Зокрема повідомляється, що за ініціативи Президента України на 13 листопада 2018 року була запланована його зустріч з єпископатом Української Православної Церкви в приміщенні Національного центру ділового та культурного співробітництва “Український дім”.

“З благословення Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія на домовлену дату єпископат Української Православної Церкви зібрався в Києво-Печерській Лаврі. В цей же день було проведене екстрене засідання Священного Синоду Української Православної Церкви, який прийняв рішення скликати Собор єпископів Української Православної Церкви”, — розповіли у УПЦ МП.

Церковники додали, що на зустрічі вони обговорили стан церковно-державних стосунків, публічні заяви очільників держави, “які можна розцінювати як такі, що були спрямовані проти Української Православної Церкви”

“Взявши до уваги настрої та думки церковного народу та духовенства, а також виходячи з того, що церковні питання мають обговорюватися на церковній території, Собор єпископів Української Православної Церкви прийняв рішення зустрітися з Президентом, але не в „Українському домі“, а на території Києво-Печерської Лаври. Про це рішення Собору єпископів було одразу повідомлено Президенту. Однак, Президент від зустрічі відмовився”, — заявили в УПЦ.

У прес-службі додали, що Собор єпископів Української Православної Церкви “підтверджує свою готовність до зустрічі з Президентом України, але на церковній території”.

Нагадаємо, запрошених на зустріч з Президентом Петром Порошенко архієреїв УПЦ МП “зачинили” у Києво-Печерській Лаврі.

Як відомо, Єпископи Української православної церкви московського патріархату отримали циркулярне запрошення керуючого справами УПЦ МП митрополита Бориспільського і Броварського про зустріч з Президентом України Петром Порошенком 13 листопада 2018 року.

Як повідомляв УНН, предстоятель УПЦ КП Філарет заявляв, що об’єднання церков в Єдину українську помісну церкву відбуватиметься на добровільних засадах.

В УПЦ МП заявили, що вважають неможливою свою участь в об’єднавчому соборі.

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