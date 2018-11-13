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В УПЦ МП заявили, что Порошенко отказался встречаться с ними в Лавре

В УПЦ МП заявили, что Порошенко отказался встречаться с ними в Лавре

Киев  •  УНН

 • 13339 просмотра

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко отказался встречаться с епископатом УПЦ МП на территории Киево-Печерской Лавры. Об этом сообщила пресс-служба УПЦ МП со ссылкой на заявление Собора епископов, передает УНН.

В частности сообщается, что по инициативе Президента Украины на 13 ноября 2018 была запланирована его встреча с епископатом Украинской Православной Церкви в помещении Национального центра делового и культурного сотрудничества "Украинский дом".

"По благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия на условленную дату епископат Украинской Православной Церкви собрался в Киево-Печерской Лавре. В этот же день было проведено экстренное заседание Священного Синода Украинской Православной Церкви, принявшего решение созвать Собор епископов Украинской Православной Церкви", - рассказали в УПЦ МП.

Церковники добавили, что на встрече они обсудили состояние церковно-государственных отношений, публичные заявления руководителей государства, "которые можно расценивать как такие, которые были направлены против Украинской Православной Церкви"

"Приняв во внимание настроения и мысли церковного народа и духовенства, а также исходя из того, что церковные вопросы должны обсуждаться на церковной территории, Собор епископов Украинской Православной Церкви принял решение встретиться с Президентом, но не в "Украинском доме", а на территории Киево-Печерской Лавры. Об этом решении Собора епископов было сразу доложено Президенту. Однако, Президент от встречи отказался ", - заявили в УПЦ.

В пресс-службе добавили, что Собор епископов Украинской Православной Церкви "подтверждает свою готовность к встрече с Президентом Украины, но в церковной территории".

Напомним, приглашенных на встречу с Президентом Петром Порошенко архиереев УПЦ МП "закрыли" в Киево-Печерской Лавре.

Как известно, Епископы Украинской православной церкви Московского патриархата получили циркулярное приглашение управляющего делами УПЦ МП митрополита Бориспольского и Броварского о встрече с Президентом Украины Петром Порошенко 13 ноября 2018.

Как сообщал УНН, предстоятель УПЦ КП Филарет заявил, что объединение церквей в единую Украинскую поместную церковь будет происходить на добровольных началах.

В УПЦ МП заявили, что считают невозможным свое участие в объединительном соборе.

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