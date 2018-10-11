Об'єднання церков в Єдину українську помісну церкву відбуватиметься на добровільних засадах - Філарет

"Об'єднання буде проходить виключно на добровільних началах, без всякого насилля. Бо нам не потрібні ні архієреї, ні духовенство, яке всередині української церкви буде бунтувать. Ми хочемо, щоб Українська православна церква була єдина не тільки зовнішньо, але й духом була єдина. Щоб вона служила українському народові, захищала українську державу від зовнішніх ворогів. Але і не давала приводу для зовнішнього втручання", - наголосив Патріарх Філарет.



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Нагадаємо, Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет заявив, що найближчим часом буде скликаний Архієрейський собор для об'єднання трьох церков.



Нагадаємо, речник УПЦ КП Євстратій Зоря з посиланням на джерела повідомив, що на Синоді Вселенського патріархату ухвалили два важливі для України рішення: про задоволення апеляції Патріарха Філарета (а також апеляції митрополита Макарія) (щодо зняття анафеми - ред.), а також про визнання незаконною анексії Київської Митрополії Російською Церквою в 1686 р.



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